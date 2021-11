Trauer als Anregung zum Handeln

Gronau

Am Volkstrauertag wird der Opfer von Krieg, Gewaltherrschaft und Terror gedacht. Zu einem leeren Ritual jedoch wird dieser Gedenktag nicht, wenn es um mehr als resignative Trauer geht. So forderte Bürgermeister Rainer Doetkotte in seiner Ansprache am Sonntag im Gymnasium: „Wir wollen sie (die Trauer) vielmehr als Anregung zum eigenen Handeln begreifen, als motivierende Kraft, aus der eine moralische Verpflichtung für unsere Gegenwart erwächst und die uns zugleich zukunftsfähig macht.“

Von Sigrid Winkler-Borckund