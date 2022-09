Längst nicht mehr nur Ausleihstelle für Bücher und andere Medien, sondern vielmehr auch Treffpunkt für einen gesellschaftlichen Austausch sind die Büchereien in Gronau und Epe. Stadtbibliothek und Bücherei Epe standen jetzt im Kulturausschuss im Mittelpunkt eines Vortrags von Helga Ausländer, der für das Büchereiwesen zuständigen Sachgebietsleiterin in der Stadtverwaltung.

Für alle Leseratten sind öffentliche Büchereien ein Schlaraffenland. Aber nicht nur für sie, denn Büchereien verstehen sich heutzutage nicht mehr nur als ein Ort, in dem Bücher ausgeliehen werden; sie sind vielmehr ein Treffpunkt für gesellschaftlichen Austausch.

Helga Ausländer (Sachgebietsleiterin bei der Stadtverwaltung) referierte kürzlich im Kulturausschuss über die Aufgaben der städtischen Bücherei und ihrer Nebenstelle in Epe. Dabei warf sie auch einen Blick in die Geschichte: Für 1910 ist die erste Volksbücherei in Gronau dokumentiert: eine „Thekenbücherei“ im damaligen Kaiser-Wilhelm-Bad. 1956 wurde die Freihandbücherei im Alten Rathaus eröffnet. 1977 ging die katholische Bücherei in Epe in kommunale Trägerschaft über. 1979 zog die Gronauer Stadtbücherei in die „Brücke“.

Erste Volksbücherei im Kaiser-Wilhelm-Bad

Der Auftrag, den derzeit die Mitarbeitenden auf sieben Planstellen erfüllen, bestehe in der Beschaffung, Erschließung, Pflege und Vermittlung von Medien, in Beratung, Leseförderung und Schulungen sowie in der Durchführung kultureller Veranstaltungen. Heute befinden sich nicht nur Bücher im Bestand. Neben 43 490 deutsch- und 877 fremdsprachigen Büchern (Stand Juli) können die Nutzer unter anderem auf 72 Zeitschriften, 27 033 E-Books und 6145 E-Audios zurückgreifen, dazu auf 2773 DVDs, 2890 Kinder-CDs, 2003 Literatur-CDs, 1753 Musik-CDs, 969 Spiele und 293 Tonies. Außerdem gibt es spezielle Bestandsbereiche wie Medien für die Begleitung von an Demenz erkrankten Menschen, Bücher für Leseschwache usw.

In der Stadtbücherei in Gronau wurde eine Sprachlernecke eingerichtet, PC-Arbeitsplätze stehen zur Verfügung und ein Schülerwissenscenter.

In den Büchereien finden Vorlesestunden, E-Book-Sprechstunden, der Medientreff für Menschen ab 60 Jahren, der Sommer-Leseclub für Schülerinnen und Schüler, die „Nacht der Bibliotheken“, Führungen („Vor Corona waren es 150 pro Jahr“, so Ausländer) und das deutsch-niederländische Begegnungscafé statt. Darüber hinaus gibt es in unregelmäßigen Abständen Autorenlesungen und andere Veranstaltungen.

Die Technik ist auf modernem Stand: So können die Nutzer die Ausleihe selbst verbuchen. Es gibt einen Online-Katalog, und wer die Leihfrist verlängern möchte, kann das ebenfalls online erledigen. Das Ganze ist günstig: Die Jahresgebühren betragen für Erwachsene zwölf Euro pro Jahr, die Partner-/Familienkarte kostet 20 Euro. Jugendliche von zwölf bis 17 zahlen sechs Euro, Kinder zahlen nichts – ebenso die Inhaber einer Ehrenamtskarte. Wer audiovisuelle Medien dazubuchen möchte, zahlt acht Euro pro Jahr extra (oder 50 Cent pro Medium).

Vermittlung von Lesekompetenz

Die Vermittlung von Lesekompetenz liegt dem Team am Herzen. Daher soll ein Projekt etabliert werden, bei dem Ehrenamtliche Grundschulkinder eins zu eins fördern. „Das soll bald an den Start gehen“, so Ausländer. Auch die Medienkompetenz soll in Kursen in Kooperation mit der VHS gefördert werden.