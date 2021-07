Trinkwasser fürs Hochwassergebiet

Die Infrastruktur in den Katastrophengebieten an Ahr und Erft ist stellenweise völlig zusammengebrochen. Sauberes Trinkwasser fehlt – das wird derzeit aus allen Ecken Deutschlands herangefahren. Auch aus Gronau.

Gronauer bringen über 50.000 Liter in den Kreis Ahrweiler

Initiator ist Spediteur Bernd Hölscher. „Unser Bundesverband Logistik und Verkehr hat zur Hilfe aufgerufen“, erzählt er. Seinen Lkw, den hatte er – fehlte nur Wasser in ausreichender Menge. Er wandte sich an den Bürgermeister. Der wiederum fragte bei den Stadtwerken an. Deren Geschäftsführer Dr. Wilhelm Drepper erklärte sich sofort bereit, Wasser kostenlos zur Verfügung zu stellen.