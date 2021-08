Trotz Masken ausdrucksstark

Ein weiteres Stück Normalität ist ins Schulleben zurückgekehrt: Die Literaturkurse des Gymnasiums haben eine Aufführung auf die Bühne gebracht. Über was? Nun: Nichts...

Normalerweise würden Silke Heilen und Birte Hofmann, Lehrerinnen des Literaturkurses am Werner-von-Siemens-Gymnasium, vor der Aufführung der Bühnenadaption des Romans „Nichts“ nicht auf der Bühne stehen. Aber: „Besondere Dinge erfordern besondere Vorgehensweisen“, sagte Hofmann und erklärte die besonderen Umstände der Aufführung.

Eigentlich hätte bereits der Abiturjahrgang 2021 die eigens verfasste Bühnendarbietung aufführen sollen. Doch Corona machte das unmöglich. Deshalb hat nun der aktuelle Abiturjahrgang das Vorhaben in die Tat umgesetzt.

Geprobt wurde bereits seit März, die geplante Aufführung im Juni wurde noch einmal auf den 25. und 26. August verschoben. Nun sei man, trotz Maskenpflicht für die Zuschauer und auch für die Schüler des Literaturkurses, stolz und froh, das Stück aufzuführen.

„Nichts im Leben hat eine Bedeutung. Das weiß ich schon lange. Deswegen lohnt es sich auch nicht, irgendetwas zu tun.“ Mit dieser Aussage verlässt der Schüler Pierre-Anthon die erste Unterrichtsstunde nach den Ferien. Geleitet von dieser Sichtweise stellt der Schüler tagtäglich die Lebenswirklichkeiten seiner Mitschüler und Mitschülerinnen infrage. Genervt entschließen sich die Schüler, für sie bedeutsame Gegenstände auf einem Berg zu sammeln. Das Ziel ist es, Pierre-Anthon von seiner Auffassung abzubringen. Doch dieses Vorhaben artet aus. Gruppenzwang und Rachegelüste sorgen schlussendlich dafür, dass neben Lieblingsschuhen auch der tote Bruder einer Schülerin und der abgetrennte Finger eines Schülers auf dem Berg liegen. Damit Pierre-Anton von dem Berg der Bedeutung mitbekommt, informieren die Schüler die Medien über ihr Erschaffenes.

Doch Pierre-Anthon bleibt weiterhin bei seiner Meinung. Er wird schlussendlich von den Schülern getötet und samt all dem Gesammelten verbrannt.

Gekonnt eingesetzte Lichteffekte und Geräusche – zum Beispiel lautes Stampfen – machten die Aufführung lebendig. Zeitweise verlagerten die Schülerinnen und Schüler ihr Spiel ins Publikum und sprachen dieses direkt an. So fühlten sich die Zuschauer in die Inszenierung einbezogen.

Abschließend verbeugten sich die Schüler und bedankten sich bei den rund 80 Zuschauern und den Lehrern. Marius Knauft