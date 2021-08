Tugend aus der Not

Viele Ferienangebote sind den Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Doch die Stadt hat zügig eine Notbetreuung organisiert. Was nach langweiliger Kinderverwahrung klingt, ist bei näherer Betrachtung etwas ganz anderes.

Ferienbetreuung in der OGS der Buterlandschule

Egal, ob drinnen oder draußen, das vielfältige Kreativ- und Spielangebot kommt bei den Kindern gut an.

An einem Tisch wird gemalt, an einem anderen gepuzzelt. Viele Kinder malen, einige spielen Karten. Draußen lassen sich zwei Mädchen von einer Betreuerin auf einem Karussell drehen. Ein Junge und ein Betreuer werfen sich gegenseitig einen Indiaca-Ball zu. „Ganz schön ruhig bei euch“, findet Torsten Radau, der bei der Ferien-Notbetreuung in der OGS der Buterlandschule vorbeischaut. Radau, Leiter des Jugendzentrums Luise, ist mit verantwortlich für die Feriennotbetreuung.