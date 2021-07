Über 2300 digitale Endgeräte angeschafft

Lockdown verlängert, die Schulen bleiben für den Präsenzunterricht geschlossen – einen Lichtblick gibt es immerhin: Der digitale Unterricht der Schulen in Gronau und Epe ist ein gutes Stück vorangekommen.

Über 2300 Endgeräte aus der Abteilung I-Pad, Notebook & Co. hat die Stadt Gronau als Schulträger mittlerweile angeschafft. Nicht erst seit der Corona-Pandemie übrigens; bereits 2017 wurde mit der Anschaffung begonnen. Alle Lehrerinnen und Lehrer sind ausgestattet.

Aallein aus den Mitteln eines Förderprogramms des Landes sind in den vergangenen Wochen rund 1200 Geräte gekauft worden. Die sind für Schülerinnen und Schüler bestimmt, deren Familien die Anschaffung finanziell nicht stemmen konnten. In den Schulen hatte es eine Bedarfsabfrage gegeben. „Die Schulen haben auch die Bedürftigkeit überprüft“, so Stadt-Sprecherin Gabi Könemann.

Die Geräte sind von fachkundigen Lehrkräften der Schulen mit den entsprechenden Programmen konfiguriert worden – oft außerhalb der Lehrzeit, wie Könemann betont. „Sie sind sehr engagiert, die Geräte startklar zu machen.“ Dem digitalen Distanzunterricht dürfte somit ausstattungsmäßig nichts mehr im Wege stehen.

Inwieweit den Schülerinnen und Schülern gegebenenfalls Räume in den Schulen zum Lernen zur Verfügung gestellt werden, steht derzeit nicht fest. „Die Schulen werden lösungsorientiert daran gehen“, versprach Könemann.

Um die Schulen im Zusammenhang mit den digitalen Medien zu unterstützen, hat die Stadt außerdem drei Stellen bei der IT-Abteilung eingerichtet. Aleksander Beljaew, Christoph Diekmann und Michael Herse kümmern sich bei der Einrichtungsunterstützung, bei Schulung und Administration von Endgeräten wie I-Pads und Computern und unterstützen bei der Wartung und Pflege.