Über 50 Jahre eine Marktmacht

Über 50 Jahre lang gehörte der Obst- und Gemüsestand der Familie Kempermann zum festen Inventar auf den Wochenmärkten in Gronau und Epe. Doch jetzt zeichnet sich ein Ende ab. Nach einem arbeitsreichen Leben.

Ehepaar Kempermann geht in den Ruhestand

Jürgen und Margret Kempermann an ihrem Obst- und Gemüsestand auf dem Gronauer Markt. Ende des Monats hören die beiden auf und gehen in den Ruhestand.

Seit über 50 Jahren hat Jürgen Kempermann einen Obst- und Gemüsestand. Samstags und mittwochs steht er in Gronau, freitags in Epe auf dem Markt. Doch am Monatsende ist damit Schluss. Eine Entscheidung die er und seine Frau Margret sich nicht leicht gemacht haben. „Aufhören kannst du schließlich nur einmal“, sagt er. „Aber,“ ergänzt sie, „wir sind beide über 70. Irgendwann ist es auch mal gut gewesen.“