Über den sinnvollen Einsatz einer Kamera

Martin Tensing schaut aus dem Fenster und muss unwillkürlich lachen. Von Borschtsch und – wie Tensing jetzt sieht – Steffen Stresstnicht liegen in den Rabatten. Und über ihnen steht Martin Burg mit seiner Kamera, die er – wie weiland Udo Rindenzwerg sein Mikro am Kabel – an seinem Umhängegurt durch die Luft schleudert. Mit zwei Treffern an die Köpfe hat er beide Männer außer Gefecht gesetzt. „Na, das nenne ich mal einen sinnvollen Einsatz journalistischen Arbeitsgeräts“, schmunzelt Tensing. „Los, sammeln wir die beiden ein!“ Von Borschtsch und Stresstnicht werden von einer herbeigerufenen Streife abgeführt.

