Über die Grenze, legal oder illegal

Kleiner Grenzverkehr zwischen der noch jungen Bundesrepublik Deutschland und den NiederlandenEin heute unvorstellbares Bild: dichtes Gedränge von Automobilen am Grenzübergang und individuelle Kontrollen. Das Schengener Abkommen in den 1990er JahrenDas Ziel vieler Grenzgänger war damals wie heute die niederländische Nachbarstadt Enschede (mit Zoll-Hinweisschild rechts im Bild). Heute ist die Grenze so gut wie gar nicht mehr spürbar.

Foto: Sammlung Frieler