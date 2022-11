Über Frieden und Freiheit wachen

Über 300 Bürgerinnen und Bürger haben am Sonntag der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft in der Aula der Euregio-Gesamtschule Epe gedacht. Der Volkstrauertag, so Bürgermeister Rainer Doetkotte bei der Gedenkfeier in der Aula der Euregio-Gesamtschule Epe, „ist ein Tag, der ins Gedächtnis ruft, was Krieg und Verfolgung für jeden einzelnen Menschen bedeuten.“ Konkret wurde Pfarrer Thorsten Brüggemann, als er sagte, für die unter Krieg Leidenden „liegt die Welt in Trümmern“. In seiner Ansprache während der Gedenkfeier zum Volkstrauertag zitierte er zudem aus der „Rede über die Endzeit“ des Lukas-Evangeliums. Dort heißt es: „Es werden Tage kommen, an denen von allem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleibt, der nicht niedergerissen wird.“ Dass diese Tage schon da sind, werde jedoch jedem beim Blick etwa auf die Bilder von den rauchenden Trümmern in Mariupol deutlich, die „geradezu zum Symbol für die zerstörerische Kraft des Krieges und den Willen zur Vernichtung geworden sind.“ Mit Blick auf die Schöpfungsgeschichte sei Krieg zwar eine „widergöttliche Absurdität“, so Brüggemann weiter, aber Krieg und Tod hätten nicht das letzte Wort.

