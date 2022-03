Prozess am Landgericht gegen vier Gronauer wegen Einbruchsserie

Auf dem Parkplatz am Landgericht kam es am Montag zu einer unerwarteten Übergabe zwischen zwei Prozessbeteiligten.

In der Verhandlung am Landgericht Münster kam es am Montag zu einer kurzfristigen wie unerwarteten Übergabe: Im Prozess um die Einbruchsdiebstahlserie in Gronau, Ochtrup, Ibbenbüren und weiteren Orten gab einer der Angeklagten (31) dem Inhaber auf dem Parkplatz am Gericht einen Teil der Beute zurück – und zwar einen Werkzeugkoffer, der laut dem Firmeninhaber „einen hohen emotionalen Wert“ für einen seiner Mitarbeiter besitze. Und einen materiellen Wert von rund 600 Euro dazu.

Anklage: Einbrüche in Firmen und Büros

Der Angeklagte und drei weitere Männer aus Gronau sollen in unterschiedlicher Besetzung und teils gemeinsam mit anderen Personen diverse Einbrüche in Firmen und Büros begangen haben. Darunter in einen Firmwagen einer Schreinerei aus Epe in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021. Ein Mitarbeiter hatte ihn vor seiner Haustür am Kaiserskamp in Gronau geparkt. Die Täter hatten offenbar die Heckscheibe des Mercedes-Sprinter eingeschlagen und die Schiebetür aufgemacht.

„Eine Handkreissäge, eine Akku-Flex, Bohrschrauber, einen Elektrohobel, eine Stichsäge, Ladegeräte“ und weiteres – zumeist hochwertiges Marken-Werkzeug – ließen die Täter laut Inhaber mitgehen. Und den Werkzeugkoffer, mit dem sein Angestellter schon „30 Jahre lang unterwegs“ gewesen sei. „Da waren zum Beispiel Einstell-Schlüssel drin, die man nicht mehr bekommt“, sagte der Zeuge.

Über 4800 Euro habe allein der Verlust der Werkzeuge ausgemacht, die Versicherung habe Ersatz nach Wiederbeschaffungswert bezahlt. „Ich war drei Monate lang unterwegs, bis ich solche Sachen wieder hatte“, so der Zeuge. Manche Einzelteile und eben der persönliche Wert für den Kollegen seien nicht ersetzbar gewesen.

„ Einige Maschinen sind bei mir gar nicht beschlagnahmt worden. “ Angeklagter

Der Angeklagte hatte eingeräumt, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. „Einige Maschinen sind bei mir gar nicht beschlagnahmt worden“, sagte er und bot dem Inhaber an, sie ihm zurückzugeben. „Ich habe sie draußen im Auto, im Kofferraum.“ Der Handwerker lehnte ab, weil die Versicherung das Wichtigste ersetzt habe. Bis auf den Koffer – der solle zurückkommen. Mit Einverständnis der Richter fand daraufhin die Übergabe statt. Eine Entschuldigung des Angeklagten für seine Beteiligung an dem Einbruch hatte der Firmenchef laut Anwalt des Beschuldigten zuvor abgelehnt.

Tresore komplett entwendet bzw. aufgebrochen

Der Leiter der Ermittlungskommission der Kreispolizei Steinfurt für die Einbruchserie schilderte, wie man den Angeklagten als möglichen Tätern auf die Spur gekommen war: In drei Postfilialen im Kreis Steinfurt seien „Ende 2020, Anfang 2021“ Tresore komplett entwendet bzw. aufgebrochen worden.

„Ein Täter muss sich dabei verletzt haben“, erklärte der Beamte. Über Blutspuren am Tatort sei der Hauptangeklagte (44) ermittelt worden. „Wir wussten, dass er heroinabhängig ist.“ Wegen des Verdachts seien „eine Telefonüberwachung und eine längerfristige Observation“ durchgeführt worden. So seien weitere Personen in den Blick der Polizei geraten.