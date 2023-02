Überzeugendes Gesamtpaket

Die Ministerin war überpünktlich – dennoch reichte die Zeit nicht, sich das Rock’n’Popmuseum in Ruhe anzuschauen. Sie nutze die Gelegenheit, sich mit den Akteuren der Gronauer Kulturwelt auszutauschen. Und vielleicht sogar etwas zu lernen? Fakt ist, so sagte Ina Brandes, Ministerin für Kultur und Wissenschaft in NRW, dass das Gronauer Gesamtprojekt der kulturellen Bildung außergewöhnlich ist. „Es kommt selten vor, dass ein Antrag gleich in der ersten Förderrunde genehmigt wird“, lobte sie. Und übergab den Förderbescheid in Höhe von 15 000 Euro an Bürgermeister Rainer Doetkotte.

