Übler Glückwunsch zum Geburtstag 

Das war ein böses Erwachen: Nachdem erst am Samstag die Lindenberg-Statue von den Gronauten gereinigt worden war, haben Vandalen sie in der Nacht von Montag auf Dienstag mit Bauschaum und Farbe beschmiert. Die Stadt hat den Fall jetzt an die Polizei weitergegeben.

So hätten sich die Gronauten den 77. Geburtstag des Gronauer Ehrenbürgers Udo Lindenberg sicher nicht vorgestellt. Am Samstag haben die Fans des Panikrockers die Statue im Kreisverkehr an der Ochtruper Straße noch gemeinsam gereinigt, in der Nacht von Montag auf Dienstag wurde sie von Unbekannten mit Bauschaum und Farbe beschmiert.