Udo-Lindenberg-Statue wird wieder gereinigt

Erst sorgen die Lindenberg-Fans für ein sauberes Denkmal, dann machen Vandalen alles zunichte. Jetzt ist die Stadt aktiv geworden. Am Geburtstag des Gronauer Ehrenbürgers rückte die Reinigungskolonne an.

Die Reinigungsarbeiten an der Lindenberg-Statue haben nach der Vandalismus-Attacke an Udos 77. Geburtstag begonnen.

Die ersten Schmierereien sind bereits beseitigt worden – aber der alte Glanz ist noch nicht ganz wieder da: Direkt am Tag, nachdem Vandalen in einer nächtlichen Aktion die Udo-Lindenberg-Statue im Kreisverkehr an der Ochtruper Straße mit Bauschaum und Farbe beschmiert haben, sind die Reinigungsarbeiten angelaufen.

Ursprünglich hatten die Gronauten, die lokale Lindenberg-Fangruppe vom Syndikat L., die der Stadt und ihrem Idol die Statue geschenkt hatten, erst am Samstag die Bronzefigur vom Schmutz des Winters befreit und zum heutigen 77. Geburtstag des berühmtesten Sohnes der Stadt wieder auf Hochglanz gebracht.

Bis die Bronzefigur wieder in ihrem bewährten Look erstrahlt, dürften noch einige Arbeitsstunden anstehen. Auch ist noch nicht sicher, ob die Beschmutzungen rückstandslos entfernt werden können.

Die Stadt Gronau hat Strafanzeige gestellt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei Gronau (Telefon 02562 9260) zu wenden.