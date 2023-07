Angeklagter legt Geständnis ab

Vor dem Landgericht hat am Donnerstag ein Prozess gegen einen 40-Jährigen begonnen, dem vorgeworfen wird, im April 2014 ein Juweliergeschäft in Gronau überfallen zu haben.

Gold- und Silberschmuck, Markenuhren und Bargeld mit einem Gesamtwert von über 380.000 Euro haben zwei Männer im April 2014 in einem Juwelier-Geschäft an der Bahnhofstraße geraubt. Nun, neun Jahre später, wird einer von ihnen womöglich verurteilt. Der 40-Jährige hat beim Auftakt des Strafprozesses gegen ihn am Landgericht Münster am Donnerstag zugegeben, dass er einer der Täter war.