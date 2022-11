Überfall auf Penny-Markt

Drei unbekannte Räuber haben am Mittwochabend aus dem Penny-Markt an der Straße Auf der Sunhaar Bargeld erbeutet.

Kurz vor Ladenschluss (22 Uhr) betraten drei Männer den Markt und begaben sich in den Kassenbereich. Einer der Täter bedrohte die Kassiererin mit einer Schusswaffe und forderte die Entriegelung der Kasse. Die Geschädigte kam der Forderung nach und der Räuber entwendete die Kassenlade. Ein zweiter Täter brach zeitgleich eine weitere Kasse auf und entwendete daraus Bargeld in Scheinen, so die Polizei.

Täter flüchtig

Die Täter flüchteten aus dem Markt und stiegen in einen weißen SUV, in dem ein vierter Täter auf dem Fahrersitz saß. Die Räuber fuhren über die Straße Koestegge davon. Die sofort eingeleitete Polizeifahndung verlief ohne Erfolg.

Die Räuber werden wie folgt beschrieben: ca. 20 bis 30 Jahre alt, kurze schwarze Haare, akzentfreies Hochdeutsch, südländisches äußeres Erscheinungsbild. Zwei Täter sind ca. 1,70 Meter groß, der dritte ca. 1,80 Meter. Alle drei trugen dunkle Kleidung, Arbeitshandschuhe und medizinische Masken.

Zeugensuche

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1: 02861 9000