Umleitung am Drilandsee wegen Bauarbeiten

Der Erdhügel am Südufer des Drilandsees wird künftig von einer Schneise durchtrennt. Für die in Kürze beginnenden Bauarbeiten muss der bestehende Seeuferweg gesperrt werden. Dann werden alte Bauschuttabfälle auf der Zeit der Stadtsanierung entfernt.

Die Attraktivierung des Dreiländersees schreitet voran: In Workshops haben sich zahlreiche Beteiligte 2018 Gedanken über die Entwicklung des Drilandsees gemacht. Mit dem Startschuss für das Badehaus im Herbst vergangenen Jahres wurde der erste Schritt getan, schreibt die Stadt Gronau in einer Pressemitteilung. Nun folge mit der Umsetzung der Freiraumplanung der nächste Schritt.

Empfehlung für „Wiesenlandschaft“

Für die so bezeichnete „Wiesenlandschaft“ hatte der Workshop Ende April 2018 einstimmig die Empfehlung gegeben, die vom Büro Schonhoff vorgeschlagene Schneise durch den Hügel mit Blick auf den See weiter zu verfolgen. Diese Planung ist im Rahmen der nächsten Planungsstufen verfeinert und vom Rat im Gesamtkonzept im September 2019 auf den Weg gebracht worden. Gleichzeitig hat der Rat der Stadt den Auftrag gegeben, die Bauabschnitte eins bis vier umzusetzen.

Zuletzt hatte der Ausschuss für Mobilität, Umwelt und Klimaschutz am 18. August vergangenen Jahres die Oberflächenbeläge für die Promenade und die Ausführungsplanung für die beiden ersten Bauabschnitte freigegeben. In seiner Sitzung am Mittwoch hat der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Gronau im nicht-öffentlichen Teil dazu den Auftrag für die Erstellung der Schneise erteilt. Soweit für die Schneise erforderlich, soll der Hügel abgetragen werden. Die notwendigen Erd- und Tiefbauarbeiten einschließlich der Entsorgung wurden in Auftrag gegeben, da der Boden mit Bauschutt durchsetzt ist. Das Material stammt, so die Stadt, offensichtlich aus der Innenstadtsanierung der 60er-Jahre.

Teilkosten zahlt Investor

Da ein Teil der betroffenen Flächen zukünftig der neuen Gastronomie am Dreiländersee dient, werden vom Investor die auf das Grundstück entfallenden Kosten übernommen. Nach Abschluss der Arbeiten stehe der Erteilung der Baugenehmigung nichts mehr im Wege, sodass es auch dort zügig weiter gehen soll, teilt die Verwaltung weiter mit. Konkrete Aussagen zum Auftragsvolumen teilt die Verwaltung nicht mit. Es wird darauf verwiesen, dass im Haushalt 300.000 Euro für die Maßnahme vorgesehen seien

Grundstück verkauft

Die Stadt hat im Jahr 2021 nach entsprechenden Gremienbeschlüssen das Grundstück verkauft.

Ab der sechsten Kalenderwoche beginnen die Erdarbeiten am Hügel des Dreiländersees. Die Arbeiten werden je nach Witterung bis zum Ende der elften Kalenderwoche abgeschlossen sein. In dieser Zeit wird ein Teil der Gehwegroute um den Dreiländersee den Fußgängern nicht zur Verfügung stehen. Eine passende Umleitung ist ausgeschildert.