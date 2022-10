Unbekannte stehlen Traktor direkt vom RV-Springplatz

Erhard Wolters kann auch zwei Tage nach dem Geschehen noch immer nur seinen Kopf über so viel Dreistigkeit schütteln: Unbekannte haben den von ihm für das Springturnier des LZRFV, dessen Vorsitzender er ist, zur Verfügung gestellten und direkt am Ort des Geschehens an der Alstätter Straße abgestellten Traktor geklaut. Als Tatzeitraum gibt Wolters den Zeitraum zwischen 22.15 Uhr am Samstag und 11 Uhr am Sonntag an.

Täterspuren

Der Reiterverein-Vorsitzende und Betreiber eines Pensionsstalles für Pferde hat noch am Sonntag Anzeige wegen Diebstahls bei der Polizei gestellt. Die Beamten waren am Montag vor Ort an der Alstätter Straße, um etwaige Täterspuren am Tatort direkt vor der Reithalle zu sichern.

Hoher Schaden

Den entstandenen Schaden beziffert der Besitzer der Zugmaschine der Marke Fiat älteren Baujahrs auf 12 000 bis 15000 Euro. Zeugen wollen gesehen haben, wie Unbekannte das Fahrzeug mit dem Kennzeichen BOR EW 443 in der Nacht von Samstag auf Sonntag entlang der Alstätter Straße bewegt haben. Offenbar um nicht zu sehr durch Lärm aufzufallen, hatten die Diebe zuvor die angehängte Walze abgekoppelt. Es blieb ihnen noch so viel Zeit, diese mit einer Palette gegen Wegrollen zu sichern.

Diebesgut

„Ich bin seit 25 Jahren für den Reiterverein bei Turnieren aktiv, nie ist etwas geklaut worden und jetzt diese dreiste Tat“, hofft Wolters, dass durch die polizeiliche Ermittlungsarbeit die Täter ermittelt werden können. Ein Dummer-Jungen-Streich Betrunkener war es wohl nicht, fürchtet er jedoch, dass er das Diebesgut nie wiedersieht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Gronau,

02562 9260, zu melden.