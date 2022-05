Porschefahrer verliert Kontrolle und schleudert gegen Viehtransporter

Die Bundesstraße 54 ist seit dem Nachmittag von der Ausfahrt Epe/Gronauer Straße in Fahrtrichtung Enschede nach einem schweren Unfall voll gesperrt.

B 54 bleibt bis in den Abend gesperrt

Gegen 16.30 Uhr hatte ein Fahrer aus den Niederlanden am Freitagnachmittag aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Porsche verloren.

Er schleuderte gegen einen entgegenkommenden Viehtransporter, bei dem Aufprall wurde der komplette Motorblock aus dem Heck des Sportwagens gerissen.

Schweine werden umgeladen

Der mit Schweinen beladene Viehtransporter durchbrach nach dem Unfall die Leitplanke und eine Lärmschutzwand, ehe er zum stehen kam.

Der Motorblock wurde aus dem Heck gerissen. Foto: Bernd Schäfer

Die Fahrer beider Fahrzeuge wurden bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt.

Die B 54 wird in Fahrtrichtung Enschede aber noch bis in den Abend hinein gesperrt bleiben, zunächst müssen die Schweine in einen anderen Transporter umgeladen und dann der Lastwagen geborgen werden.

Unfall auf der B 54 an der Abfahrt zur Gronauer Straße. Foto: Bernd Schäfer