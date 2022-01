Unfall mit zwei Schwerverletzten

Zwei Schwerverletzte und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend.

Bei einem Verkehrsunfall in Epe sind am Dienstagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Ersten Angaben der Polizei zufolge war der Fahrer eines Nissan Navara auf dem Gildehauser Damm Richtung Gronau unterwegs. Dabei stieß er gegen 19.30 Uhr mit dem Fahrer eines Autos zusammen, der den Gildehauser Damm vom Merschgarten Richtung Speestraße überqueren wollte und offenbar die Vorfahrt missachtet hatte. Der Unfallverursacher wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Foto:

.