44-jährige Gronauerin schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Nach einem schweren Autounfall am Samstagabend an der Steinfurter Straße in Gronau schwebt eine 44-jährige Gronauerin in Lebensgefahr. Die Unfallstelle war für mehrere Stunden gesperrt. Offen ist aktuell, wie es zum Unfall kam.

Zu einem schweren Autounfall kam es am Samstagabend an der Steinfurter Straße in Gronau im Kreuzungsbereich mit der B 54. Dabei wurde eine 44-jährige Frau aus Gronau schwerstverletzt. Sie schwebte am Samstagabend in Lebensgefahr und wurde nach Enschede ins Krankenhaus gebracht. Auch der zweite Unfallbeteiligte, ein 19-jähriger Mann aus Heek, wurde schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei kollidierten die beiden Fahrzeuge gegen 18.46 Uhr im Kreuzungsbereich. Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr waren am Samstagabend im Einsatz.

Ursache noch unklar

Genaue Angaben, wie es zum Unfall kommen konnte, kündigte die Polizei für Anfang der Woche an. Zunächst wolle man dafür mit den Beteiligten sprechen. Aufgrund der Schwere der Verletzungen war dies jedoch zunächst nicht möglich. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde beim Eintreffen der Rettungskräfte an der Unfallstelle eine Person bewusstlos auf dem Fahrersitz angetroffen. Eine weitere Person lag auf dem Fahrradweg.

Sperrung

Wegen der Schwere des Unfalls deshalb nahm ein Unfallaufnahmeteam der Polizei die Unfallstelle auf, um den Hergang zu rekonstruieren. Während der Aufnahme des Unfallortes war die Steinfurter Straße zwischen der B 54 und der Straße „Vor der Steenkuhle“ beidseitig gesperrt. Gegen 22.10 Uhr gab die Polizei die Straße wieder frei.