Unfall: Zwei Menschen verletzt

Bei einem Alleinunfall sind am Dienstag gegen 13.50 Uhr in Epe zwei Menschen verletzt worden.

Der Fahrer eines Pkw war auf der Straße zwischen Graes und Heidehof in Epe von der Fahrbahn abgekommen und in der Böschung gelandet. Die Rettung gestaltete sich schwierig, da sich der Wagen an einem Baum aufgerichtet hatte und abzurutschen drohte. Die Feuerwehr musste das Auto zunächst stabilisieren, bevor die beiden Insassen, eine Frau und ein Mann aus den Niederlanden, herausgeholt werden konnten. Sie wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Enschede gebracht, so die Polizei in einer ersten Stellungnahme.