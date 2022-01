Unfallopfer gestorben

An den Folgen ihrer schweren Verletzungen verstorben ist am Donnerstag eine 80-jährige Frau aus Glanerbrug.

Frau am Mittwoch von Auto erfasst

Die Radfahrerin war am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall in Gronau von einem Auto erfasst worden. Sie wollte gegen 80 Uhr aus Richtung Dornhagen kommend die vorfahrtsberechtigte Alstätter Straße (K26) in Richtung Epe überqueren.

Dabei wurde sie von dem Wagen eines 24 Jahre alten Gronauers erfasst, infolgedessen sie auf die Straße stürzte. Der Autofahrer war aus Richtung Gronau kommend in Richtung Amtsvennweg unterwegs.

Der Rettungsdienst brachte die Schwerstverletzte in das Medisch Spectrum Twente nach Enschede, wo sie am nächsten Tag starb. Das teilte die Polizei am Montag mit.