Uniper sucht 50 Hektar für Freifeld-Photovoltaikanlage

Für die Energiewende werden neue Anlagen zur Stromproduktion benötigt. In Gronau will Kavernenbetreiber Uniper tätig werden. Doch noch stimmen die rechtlichen Rahmenbedingungen für das Vorhaben nicht.

Noch befindet sich alles in einer frühen Projektphase. Dennoch nutzten Vertreter der Firma Uniper die jüngste Sitzung des Bauausschusses, um ihre Absichten der Politik publik zu machen, in Gronau in Zukunft nicht nur als Kavernenbetreiber, sondern auch als Erzeuger von Solarstrom in Erscheinung zu treten.