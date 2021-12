Unnötig Porzellan zerschlagen

Zum Jahreswechsel geht die Zuständigkeit für die Flüchtlingsbetreuung von der Chance auf die Stadtverwaltung über. Geplant war ein strukturierter Übergang. Weil aber die Chance zum Jahresende die Aufgabe abgibt und bei der Stadt erst am 3. Januar die Nachfolger mit der Arbeit in neuen Strukturen beginnen, dürfte der Neustart spannend werden.

Wir schreiben das Jahr 2015. Das Jahr, dem Politiker verschiedener Couleur später ins Stammbuch schreiben, es dürfe sich nicht wiederholen. Auch in Gronau und Epe werden Menschen in Turnhallen untergebracht, die als Notunterkünfte genutzt werden. Die Situation ist belastend – für die geflüchteten Menschen, aber zum Teil auch für die Stadtgesellschaft, die die Menschen aufnimmt. Doch anders als in anderen Städten und Bundesländern kippt die Stimmung hier nicht. Die Menschen packen an, man ruckelt sich ein. Abgesehen von einem verirrten Schulleiter gibt es in Gronau keine lauten Stimmen aus der rechten Ecke. Da kann ich nur sagen: Gronau, du bist echt knorke!