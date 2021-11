Unruhiger Abend in Enschede

Enschede

Zu Unruhen ist es am Sonntagabend in der Innenstadt von Enschede gekommen. Gruppen vor allem junger Männer zogen durch die Straßen, warfen mit Feuerwerkskörpern und zündeten Böller. Die Polizei räumte die Straßen. Mindestens fünf Personen wurden festgenommen. In Rotterdam wurde ein Mann aus Overdinkel festgenommen, der für eine Eskalation in den sogenannten sozialen Medien sorgte..

-mb-