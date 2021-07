Unternehmen will in Gronau wachsen

Die Linco Textilvertrieb GmbH aus Altenberge zieht von Altenberge nach Gronau in das wachsende Gewerbegebiet „Am Berge – Einstein-Ring“ und vergrößert sich am neuen Standort mit der Verwaltung und der Lagerung deutlich gegenüber dem bisherigen Standort.

Seit 25 Jahren ist die Linco Textilvertrieb GmbH ein internationaler Großhändler für Objekt- und Spezialtextilien, die überwiegend im Hotelleriebereich genutzt werden. „Beliefert werden ausschließlich textiler Fachhandel sowie Großwäschereien für Hotelwäsche. Auch der Export der Produkte ins europäische Ausland hat einen bedeutenden Anteil“, erklärt Unternehmensgründer Dieter Szittnick.

Der Umzug nach Gronau war für das Unternehmen der nächste logische Schritt, denn am neuen Unternehmenssitz im Industriegebiet „Am Berge“ kann sich das Unternehmen vergrößern und setzt die Weichen auf Expansionskurs. „Das Unternehmen ist die letzten Jahre stetig gewachsen. Geplant ist, den jetzigen Mitarbeiterstamm auf Dauer noch deutlich zu erweitern“, so Matthias Wellmann, Geschäftsführer der Linco Textilvertrieb GmbH.

„Die Kapazitäten am Standort in Altenberge sind völlig ausgeschöpft und weitere Lagerhallen wurden bereits im Umkreis angemietet. Um nun einen zentralen Standort zu führen und die Arbeitsabläufe zu optimieren, ist der Standort Gronau für uns genau richtig“, so Dieter Szittnick.

Matthias Wellmann selbst hat 2005 seine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann im Unternehmen begonnen und ist im Jahr 2014 in die Geschäftsführung des Unternehmens eingestiegen. Lange überlegen musste er nicht, ob er die Geschäftsführung der Linco Textilvertrieb GmbH übernehmen möchte. „Das Unternehmen war mir sehr gut vertraut und die Chemie zum Unternehmensgründer Dieter Szittnick passte“, so Wellmann.

Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf Produktgruppen, die im gewerblichen Bereich für die Hotellerie, Gastronomie, Werbemittelbereich und im institutionellen Business genutzt werden.

„Die Spezialisierung auf Objekttextilien und die langjährige Erfahrung garantieren den von unseren Kunden geforderten Qualitätsstandard und die Langlebigkeit der Produkte“, so der Geschäftsführer.

„Mit dem Bau eines modernen Büro- und Lagergebäudes haben wir Kapazitäten von zunächst rund 2000 Palettenstellplätzen und entsprechenden Erweiterungsmöglichkeiten bei Bedarf geschaffen. Somit gibt der Standort Planungssicherheit, auch für die Zukunft“, merkt Matthias Wellmann an.

„Das Unternehmen ist am Markt etabliert, kann Erfolgsgeschichten in Sachen betriebsinterner Nachfolgeregelung vorweisen und setzt mit dem jungen Geschäftsführer die richtigen Impulse“, so Katharina Vater Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Gronau. „Für den Wirtschaftsstandort Gronau ist die Ansiedlung von Linco Textilvertrieb GmbH ein Glücksgriff.“