Ihren 100. Geburtstag hat am Sonntag die Gronauer Baptistengemeinde an der Eschenstraße gefeiert. Das Fest begann mit einem von Pastor Michael Gordon geleiteten Gottesdienst.

Baptistengemeinde feiert ihr hundertjähriges Bestehen in Gronau

In dessen Rahmen wurde auch das am 20. Mai 1922 verfasste Gründungsprotokoll der Gemeinde von Mats Sawatsky verlesen. Er ist Nachfahre in vierter Generation des Gründungsmitglieds Peter Müller.