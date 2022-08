Unterstützung im Fall der Fälle

Noch ist die Freibadsaison in vollem Gange. Doch bei den Stadtwerken wird schon ein bisschen bilanziert. Dabei geht es um Faktoren wie Wetter und Corona, aber auch um Besonderheiten zum „Geburtstag“: Das Parkfreibad ist diesen Sommer nämlich 90 geworden.

Besucherzahlen in den Freibädern wieder auf Vor-Corona-Niveau

An besonderen Tagen ist im Parkfreibad ein Sicherheitsdienst im Einsatz, der das Bäderteam unterstützt.

Konstantin Weber ist mehr als zufrieden. „Wenn sich die Besucherzahlen so weiterentwickeln wie in den vergangenen Wochen, dann wird das Ergebnis wahrscheinlich besser aussehen, als in den beiden Vorjahren zusammen“, erklärt der Leiter des Bäderteams im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wenn das Wetter etwas mitspielt . . .“