Ursache für Störung noch unbekannt

Die Geldautomaten verweigerten ihren Dienst, das Online-Banking funktionierte nicht: Am Sonntagnachmittag kam es überregional zu technischen Problemen bei der Volksbank. „In unserem Geschäftsgebiet waren alle Orte davon betroffen“, so eine Sprecherin der Volksbank Gronau-Ahaus auf Anfrage der WN. „Unser Rechenzentrum (Atruvia AG) hat unmittelbar mit Hochdruck an der Behebung der Störung gearbeitet. Seit dem späten Sonntagabend stehen die Online-Services und Geldautomaten wieder wie gewohnt zur Verfügung. Eine Auskunft seitens des Rechenzentrums zum Grund der Störung liegt uns noch nicht vor. Wir bitten unsere Kunden, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.“