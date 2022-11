UWG hat noch einige offene Fragen

Die Mehrheit war knapp – offen ist, ob sie auch am heutigen Mittwoch im Rat steht, wenn es um die erforderliche Gesellschaft für die Errichtung eine Gesundheitszentrums am Rande des Kurt-Schumacher-Platzes geht. Die UWG hat dazu einen langen Fragenkatalog erstellt. Und der weist auf einige Schwachpunkte beim eingeschlagenen Weg hin

Bevor die Politik eine Entscheidung zur Bebauung der freien Flächen in der Innenstadt trifft, möchte die UWG-Fraktion noch eine Vielzahl offener Fragen geklärt wissen.

Ob das letzte Wort zur Erstellung eines Gesundheitszentrums am Rande des Kurt-Schumacher-Platzes tatsächlich schon gesprochen wurde? Für die UWG-Fraktion scheint dies noch lange nicht klar zu sein. Sie schreibt: „Sehr geehrter Herr Bürgermeister Doetkotte, ,Entscheidungen trifft man am besten, wenn man weiß, wie die Alternativen konkret aussehen‘ schreiben die Westfälischen Nachrichten am 11.11.2022 richtigerweise mit Blick auf die Entscheidung zur Gestaltung der Innenstadt. Nach Jahren der Untätigkeit wird seitens der Verwaltung nun mit großem Druck versucht, das sog. Genossenschaftsmodell der Kanzlei Wolter-Hoppenberg als rechtlichen Rahmen dieses für Gronau zentralen Stadtentwicklungsprojektes durchzudrücken. Gegen Vorbehalte der Kommunalaufsicht, ohne die Alternativen gegenüber dem Rat klar dargelegt zu haben und alle Konsequenzen der Entscheidungen hinreichend erläutert zu haben.“