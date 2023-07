Klage gegen den Bürgermeister

Gronau

Die UWG will wissen, was in den Rathaus-Akten zum möglichen Ärzte-Haus am Kurt-Schumacher-Platz steht. Doch die Verwaltung hat ihr nur Einträge präsentiert, die aus rechtlichen Gründen zum Teil geschwärzt worden seien. Damit gibt sich die Ratsfraktion nicht zufrieden und klagt.