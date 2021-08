Gronau

„Vater hat nie geschossen“ – so lautet ein Satz, der nach dem Zweiten Weltkrieg in vielen Familien an die folgende Generation weitergegeben wurde und wird. Michel Hülskemper hat mit diesem Satz sein neues Buch betitelt. „Eine Spurensuche in zwölf Erzählungen über den Krieg und die Zeit danach“, so könnte der Untertitel heißen. Am Montag (2. November) liest Hülskemper in der Stadtbücherei in der Parkstraße aus seinem Buch.

wn