Verbraucherzentrale unterstützt Aktion zum fairen Handel

„Unter dem Motto „Zukunft fair gestalten – #fairhandeln für Menschenrechte weltweit“ werden im Rahmen der Fairen Woche menschenwürdige Arbeitsbedingungen in den Mittelpunkt gerückt. Auch die Beratungsstelle Gronau der Verbraucherzentrale NRW ist bei der Aktionswoche wieder dabei.

„Gerade in der aktuellen Corona-Pandemie zeigt der Faire Handel, dass ein solidarischer Umgang mit Erzeugerinnen und Erzeugern am Anfang der Lieferkette möglich und dringend erforderlich ist“, sagt Annette Feistmann, Verbraucherberaterin bei der Beratungsstelle in Gronau. Viele wichtige Agrar-Rohstoffe wie Kaffee, Kakao, Orangensaft, Bananen oder Baumwolle stammen aus Ländern des globalen Südens.

Niedrige und stark schwankende Weltmarktpreise sowie extrem geringe Löhne reichen oft nicht aus, um die Lebenshaltungskosten der Kleinbauern- und Arbeiterfamilien zu decken. Armut, Kinder- und Zwangsarbeit sind die Folgen. Hier setzt der Faire Handel an. Sein Ziel sind gerechtere Handelsstrukturen, damit benachteiligte kleinbäuerliche Betriebe und Arbeiterinnen und Arbeitern auf den Plantagen und in den Fabriken ihre Existenz aus eigener Kraft nachhaltig sichern können.

„Durch den Kauf fairer Produkte – neben Kaffee und Tee beispielsweise Schnittblumen, Südfrüchte, Schokolade oder Textilien – können Verbraucher dazu beitragen, dass Arbeitsbedingungen und teilweise auch Umweltstandards besser werden“, so Annette Feistmann.

Aufgrund der Pandemie war der Umsatz des Fairen Handels in Deutschland im vergangenen Jahr erstmals seit zehn Jahren rückläufig.

Einen Online-Überblick über die verschiedenen Siegel für fair gehandelte Lebensmittel und weitere Hintergrundinformationen gibt es auf der Website der Verbraucherzentrale NRW.