Verdächtiger in Enschede festgenommen

Die niederländische Polizei hat am Montag einen Mann festgenommen. Der 21-jährige Rotterdamer wird verdächtigt, mit den Schüssen auf einen 32 Jahre alten Mann in Hengelo zu tun zu haben.

Der Hengeloer war am Dienstag vergangener Woche blutüberströmt in seinem Auto aufgefunden worden. Trotz Rettungsbemühungen von starb er noch an Tatort.

Die Polizei hat inzwischen zahlreiche Vernehmungen durchgeführt. Aus den Aussagen kristallisierte sich der Verdacht gegen den Rotterdamer heraus, der am Montag in einer Wohnung in Enschede festgenommen wurde, so die Polizei in einem Pressebericht. Die Ermittlungen der Sonderkommission „Tongo“ dauern an.

Was der Anlass für die Schüsse gewesen ist, ist derzeit noch unklar. Offenbar war das Feuer auf den 32-Jährigen eröffnet worden, woraufhin er mit seinem Auto zu flüchten versuchte. Doch er kam nicht weit: Er verlor – wahrscheinlich aufgrund der Verletzungen – die Gewalt über das Auto und fuhr gegen eine Straßenlaterne.