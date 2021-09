Verdienste in Sport und Jugendarbeit

Ihre Gesichter sind dem meisten Gronauern und Eperanern bekannt. Doch was wirklich hinter ihrem jahrzehntelangen ehrenamtlichen Engagement steckt, wird oft erst deutlich, wenn man es zusammenfasst und ausspricht. Genau das hat Bürgermeister Doetkotte bei der Verleihung der Stadtplakette an zwei verdiente Männer getan.

Ohne ehrenamtliches Engagement wäre die Gesellschaft ärmer - auch in Gronau. Zwei Männer, die sich seit Jahrzehnten für die Gronauer Gemeinschaft einsetzen, sind am Mittwochabend für ihr Engagement mit der Stadtplakette ausgezeichnet worden: Werner Hölscher und Wolfgang Lobjinski. Sicherlich: Beide sind bekannte Gesichter in Gronau – doch welchen Umfang ihr ehrenamtliche Engagement umfasst, wurde den Anwesenden so richtig erst bei der Laudatio durch Bürgermeister Rainer Doetkotte bewusst.