Verfolgungsjagd mit dem Zoll endet vor Gericht

Verfahren am Landgericht wegen versuchten Mordes

In hohem Tempo raste ein 50 Jahre alter Mann aus Polen auf Gronauer Stadtgebiet vor dem Zoll davon. Sein Wagen war mutmaßlich in den Niederlanden gestohlen und es lag ein Haftbefehl gegen ihn vor. Deswegen hatte er es eilig, wegzukommen. Das gab er als Grund an, warum er sich im Januar 2019 eine Verfolgungsfahrt mit den Beamten auf der Bundesstraße 54 lieferte.