Verführerische Duftschwaden auf dem Kurti

Essen und Trinken für den guten Zweck – diese Möglichkeit bot am Wochenende der Gronauer Nikolausverein an. Dabei sorgte der Duft von frisch gegrillten Steaks und Bratwürsten auf dem Kurt-Schumacher-Platz dafür, dass so mancher Besucher sich auch zu selbstgebackenen Kuchenstücken verführen ließ.

Nikolausverein bietet Kuchen an und grillt für den guten Zweck

Im Zelt auf dem Kurt-Schumacher-Platz wurde am Samstag und Sonntag nicht nur gegrillt. Es wurden auch ordentliche Kuchenstücke und geräucherte Forellen für den guten Zweck angeboten.

So lecker kann es sein, wenn Menschen etwas für den guten Zweck tun wollen: Auch wenn es bis zum Nikolausfest noch ein paar Wochen Zeit sind – der Nikolausverein in Gronau zeigte sich am Wochenende von seiner aktiven Seite.

„ »Wir wollen so nicht nur Geld für die Arbeit des Nikolausvereins einnehmen, sondern den Menschen auch ein günstiges Angebot unterbreiten.« “ Hans Imping

Wer sich den Kurti näherte, der verspürte einen verführerischen Duft in der Nase: Nackensteaks und Grillwürstchen wurden immer wieder auf den Grill gelegt um zu einem günstigen Kurs im Brötchen angeboten werden zu können. „Wir wollen so nicht nur Geld für die Arbeit des Nikolausvereins einnehmen, sondern den Menschen auch ein günstiges Angebot unterbreiten“, erklärte der Vorsitzende Hans Imping. Schließlich wollen in einigen Wochen die Nikolaustüten für die kleinen Gronauer auch mit guten Leckereien befüllt werden.

Reise als Hauptgewinn

Damit Geld in die Kasse kommt, wurden nicht nur gut geschnittene Stücken von selbst gebackenen Kuchen angeboten. Es gab auch eine Tombola. Wer das Los mit dem Hauptgewinn zieht, der darf im kommenden Jahr die rund 700 Euro teure Busreise an den Wörthersee antreten. „Dazu haben wir für alle Interessenten noch freie Plätze – auch für Nichtmitglieder“, erläuterte Imping. Weitere Infos gibt es unter

0171 2740587.