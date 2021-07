Verletzte bei Unfall in Epe

Beim Zusammenstoß zweier Autos in Epe ist am Donnerstag kurz vor 12 Uhr eine Autofahrerin verletzt worden.

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin am Donnerstag in Epe bei einem Verkehrsunfall erlitten. Dazu war es gegen 11.45 Uhr gekommen: Ein 49-Jähriger wollte mit seinem Wagen von der Klosterstraße kommend den bevorrechtigten Amelandsbrückenweg queren. Der Gronauer übersah dabei das Auto der 30-Jährigen, die auf dem Amelandsbrückenweg in Richtung Hofkamp unterwegs war. Es kam zur Kollision. Ein Rettungswagen brachte die Ochtruperin

in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa

5000 Euro. Das teilte die Polizei mit. Zunächst hatte es geheißen, dass auch der 49-Jährige verletzt worden war. .