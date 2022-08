Vermisster Mann aus Gronau wohlbehalten aufgefunden

Die in Gronau als vermisst gemeldete Person wurde zwischenzeitlich wohlbehalten aufgefunden, wie die Polizei am Montag (15. August) meldet. Der Mann war zuvor am Mittwoch (10. August) an seinem Wohnort in Gronau zuletzt gesehen worden.

Da die Polizei die Öffentlichkeitsfahndung zurückgezogen hat, wurde auch das Foto des Gesuchten aus diesem Artikel gelöscht.