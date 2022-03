Verrückte Clowns, mutige Fakire

Ein echtes Zirkuszelt auf dem Schulhof und dann noch selbst ein „Star in der Manege“ sein – ob da nicht ein Kindertraum in Erfüllung ging? Die Kinder der Georgschule jedenfalls konnten sich in dieser Woche als partyverrückte Clowns, todesmutige Fakire, nervenstarke Seiltänzer, gelenkige Akrobaten, trickreiche Zauberer und, und, und ausprobieren.

Sogar Eltern und Geschwister hatten am Donnerstagnachmittag die Möglichkeit, Zirkusluft mit Popcornduft zu schnuppern und ein zweistündiges Programm zu genießen.

Bis es soweit war, galt es mit einigen Unwägbarkeiten umzugehen und die eine oder andere Hürde zu meistern. Aber am Sonntagabend stand dann endlich das Zelt des Circus Gerd Sperlich. „60 Väter haben am Sonntag beim Aufbau mitgeholfen, sodass das Zelt in einer Stunde stand“, ist Schulleiterin Susanne Reckels vom großen Engagement aus der Elternschaft beeindruckt. „Aber auch während der Tage des Vorbereitens und Übens im Zelt waren immer Eltern zur Stelle“, erzählt sie im Glitzerfrack als Zirkusdirektorin selbst ein bisschen aufgeregt vor Beginn der Vorstellung. Zum zweiten Mal hat die Georgschule mit den Leuten der Circus-Erlebnispädagogik Sperlich aus dem Emsland zusammengearbeitet. Eine Zusammenarbeit, die sie sehr bereichernd für das Schulleben empfunden habe. „Nach so langer Zeit klassenübergreifend zu lernen hat den Zusammenhalt gestärkt. Außerdem wurden hier Begabungen entdeckt, die man so vielleicht gar nicht vermutet hätte“, so die Schulleiterin. Das Zirkusprojekt finanziell möglich gemacht haben ein vorheriger Sponsorenlauf sowie weitere Sponsoren, sodass noch etwas übrig bleibt.

Da wird in der Georgschule auch an andere Kinder gedacht, denen es nicht so gut geht. So sollen die Clowns der Kinderonkologie in Münster und Kinder in der Ukraine eine Spende aus Epe erhalten.