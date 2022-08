Verschwende deine Jugend!

Das Sind als Unterstützung beim Konzert am Freitagabend mit am Start: Die Band Elna besteht aus Musikern und einer Musikerin aus Ahaus und Umgebung.

Wer wirft schon für die Musik alles in die Waagschale? An dem Punkt, an dem andere Musiker die Reißleine ziehen, um endlich ihr BWL-Studium zu Ende zu bringen, haben die Mitglieder der Band „Von Welt“ eine andere Leine gezogen: nämlich jene, die sie mit dem durchgeplanten Alltag zwischen Studium, Job und Heimatkaff verband. Ganz nach dem Motto ihrer ersten Single „Raus“ – aus dem, was sie Leben nennen, sind die Jungs drei Jahre lang durch Europa und nicht zuletzt durch Kasachstan getourt.