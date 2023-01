Versuchter Taschenraub in Epe

Am Silvestertag befuhr ein 54 Jahre alter Gronauer auf seinem Fahrrad die Gronauer Straße in Epe, als gegen 22.15 Uhr plötzlich ein anderer Radfahrer versuchte, ihm im Vorbeifahren seine Tasche zu entreißen. Da der Geschädigte die Tasche um den Hals trug, stürzten beide und fielen die Böschung herunter. Anschließend schlug der Täter dem Geschädigten ins Gesicht. Der 22-Jährige, der sich nur vorübergehend in Deutschland aufhält, wurde auf frischer Tat festgenommen, weil eine Polizeistreife gesehen hatte, wie die beiden Männer die Böschung herabfielen. Die Beamten eilten hinzu und nahmen den 22-Jährigen fest. Das teilte die Polizei mit.