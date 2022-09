Vertrauen und Verständnis

Gronau

Die Bezeichnung hört sich erstmal sehr bürokratisch an: „Kontaktbeamter für Muslimische Institutionen“. Aber der Gronauer Polizeihauptkommissar Heiko Hüseman fremdelt – wenn überhaupt – höchstens mit dem Begriff, nicht mit dem Inhalt seiner Aufgabe. „Seit sechs Jahren mache ich das jetzt“, sagt er beim Gespräch mit den WN, an dem auch Kenan Demir von der türkisch-muslimischen Ditib-Gemeinde in Gronau teilnimmt. Die beiden Männer kennen und schätzen einander.

Von Martin Borck