Verwaltung weist alle Vorwürfe von sich

Gronau

Geflüchtete aus der Ukraine fühlen sich von städtischen Mitarbeitern in Gronau nicht gut behandelt. Darauf haben sie in einem offenen Brief hingewiesen. Die Kritik hat hohe Wellen geschlagen bis in die Verwaltungsspitze und den Stadtrat. In einem Statement weist die Verwaltungsspitze jetzt aber alle Vorwürfe von sich.

Von Bernd Schäfer