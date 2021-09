Polizei darf Fingerabdrücke nehmen

Gronau

Immer wieder geriet ein Gronauer in den Fokus von Polizei und Staatsanwaltschaft, weil er als Schlüsseldienst überhöhte Bezahlung forderte. Deshalb wollten die Ermittler Fotos und Fingerabdrücke von ihm haben. Das wiederum wollte der Gronauer nicht und klagte gegen eine entsprechende Vorladung. Am Dienstag war die mündliche Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht in Münster.

Von Frank Zimmermann