Vier Elemente in neuem Glanz

Sie waren in die Jahre gekommen, und das im wortwörtlichen Sinne: Zur Landesgartenschau hatte der dazu gegründete Förderverein vier Stelen gestiftet, die ihren Standort vor dem heutigen Hofbräugarten neben dem Wirtschaftszentrum (WZG) an der Fabrikstraße gefunden hatten. Die Künstlerin Ursula Könemann-Krabbe hatte sie den vier Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft gewidmet.

Auf Initiative der Vorsitzenden des Bürgervereins Dinkelaue Gronau-Epe, Anke Engels, wurde die Renovierung der Stelen in Angriff genommen, die jetzt wieder in neuem Glanz Kunstbegeisterte zum Nachdenken bringen können.

Dazu waren sie in den vergangenen Wochen von der Firma BeKa intensiv aufgearbeitet worden. Die Witterung hatte den Stelen in den zurückliegenden 17 Jahren deutlich zugesetzt. Zuletzt war auf ihnen kaum noch etwas zu erkennen. Auch die Plakette, die auf einem Steinsockel befestigt war, lag lose auf dem Weg, wurde nun aber wieder an der ursprünglichen Stelle angebracht.

Zu Laga-Zeiten standen die Stelen im Schatten des BSG-Wasserturms am damaligen Kirchengarten und die Dinkelstein-Route führte an ihnen vorbei.