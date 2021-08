Viertelmillion für die SG Gronau

Die Spielgemeinschaft Gronau 09/21 Gronau erhält für die Modernisierung des Vereinsheims sowie die Sanitär- und Umkleideräume Fördermittel des Landes in Höhe von 253 049 Euro. Das gab die Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz, in Düsseldorf bekannt. Die Förderung erfolgt im Rahmen des Programms „Moderne Sportstätte 2022“.

Milz: „Ich freue mich, dass wir mit den nun erteilten Förderentscheidungen unseren Vereinen tatkräftig unter die Arme greifen können. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, einen spürbaren Beitrag zur Modernisierung unserer Sportstätten in Nordrhein-Westfalen zu leisten. Dies ist uns mit diesem Förderprogramm gelungen. Nun können wir den Sanierungsstau deutlich reduzieren.“

Bürgermeister Rainer Doet­kotte erreichte die gute Nachricht für die SG Gronau mitten im Rathaus-Umzug: „Der Fußball von SG Gronau hat nicht nur Tradition, sondern Zukunft im Stadtwesten“, ist sich der Bürgermeister sicher. Mit der Landesförderung für die Sanierung des Vereinsgebäudes komme eine wichtige finanzielle Unterstützung für den Vereinsfußball genau richtig an. „Mein Dank gilt der Landtagsabgeordnete Heike Wermer für ihren Einsatz für das sportliche Leben in Gronau“, so Doetkotte in Richtung Land.

Wermer erklärte: „Letztlich wird die SG Gronau in die Lage versetzt, eine attraktive und ansprechende Infrastruktur anzubieten. Es ist ein schönes Signal, wenn das Land den Vereinen bei den wichtigen Maßnahmen in der aktuellen Zeit unter die Arme greift. Die Förderung stärkt letztlich die wichtige gesellschaftliche Funktion des Vereinslebens.“