Virtueller Tummelplatz für Sportvereine

Sportler und Sportvereine in Gronau und Epe können sich über eine neue Plattform austauschen. „Ehrenamt im Sport“ heißt sie und wurde am Mittwoch freigeschaltet.

Rund 13 000 organisierte Sporttreibende, 39 (bald 40) Vereine im Stadt-Sportverband plus fünf weitere ohne Verbandsbindung – der Sport hat zahlenmäßig großes Gewicht in Gronau und Epe. Dass hinter den Zahlen ein enormer Aufwand vereinstechnischer Art steht, ist nicht mal allen Sporttreibenden bewusst, die über die Tartanbahn rennen, Flanken und Pässe produzieren, den Tennisball übers Netz schlagen oder Pfeile auf Zielscheiben schießen. Ein Aufwand, der oftmals von ehrenamtlichen Kräften geleistet wird. Gerade kleinere Vereine stoßen dabei an ihre Grenzen. Unterstützung finden sie ab sofort auf der Homepage der Stadt Gronau. Dort gibt es eine neue Plattform.