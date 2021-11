Vodafone wird Glasfaser-Partner

Gronau

In den vergangenen Wochen war es ruhig um das Thema Glasfaser in Gronau geworden. Aber hinter den Kulissen wurde eifrig weiter gearbeitet. Nach gut sechsmonatigen Verhandlungen kam es am Mittwoch zum Vertragsabschluss mit der Firma Vodafone, die künftig als Provider das in Aufbau befindliche Glasfasernetz nutzen wird. Bis die ersten Daten durch das Netz fließen, wird allerdings noch etwas Zeit vergehen.

Von Guido Kratzke